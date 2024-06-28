Осип Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Осип Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Родственная связь
- зять, муж дочери [3]
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 18
01 | Никита Никитин: 62 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Осип Иванов: 45 лет | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Анисья Никитина: 41 год | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Иван Осипов: 18 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Иосиф
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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