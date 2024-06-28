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Александр Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Александр Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
16
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 16
01 | Елена Ильина: 65 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Фёдоров: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Елизар Фёдоров: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марья Фёдорова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Александр Васильев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Василий Васильев: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Марья Савельева: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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