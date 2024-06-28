Евлампия Степанова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Евлампия Степанова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 13
01 | Степанида Григорьева: 74 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Емельян Кузьмин: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Степан Кузьмин: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Сергеева: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Спиридон Емельянов: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Андрей Емельянов: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Дарья Емельянова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Марфа Емельянова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Меланья Емельянова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Марья Емельянова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
11 | Васса Васильева: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Евлампия Степанова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
13 | Афанасий Степанов: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
14 | Моисей Степанов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
15 | Игнатий Степанов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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