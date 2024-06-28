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Степан Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 13
01 | Степанида Григорьева: 74 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Емельян Кузьмин: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Степан Кузьмин: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Сергеева: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Спиридон Емельянов: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Андрей Емельянов: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Дарья Емельянова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Марфа Емельянова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Меланья Емельянова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Марья Емельянова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
11 | Васса Васильева: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Евлампия Степанова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
13 | Афанасий Степанов: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
14 | Моисей Степанов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
15 | Игнатий Степанов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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