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Ефросинья Кондратьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефросинья Кондратьева
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 8
01 | Кондратий Семёнов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Алексеева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефросинья Кондратьева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ксения Кондратьева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Михаил Кондратьев: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ольга Кондратьева: 4 года | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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