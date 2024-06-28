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Мавра Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Мавра Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
7
Номер в семье
5
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 7
01 | Филипп Васильев: 67 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Исак Филиппов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Илларион Филиппов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Филиппов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Мавра Иванова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Татьяна Исакова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Анна Иванкова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Ксения Исакова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Марфа Исакова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Анна Никифорова: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Александра Филиппова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Марья Филиппова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
13 | Надежда Филиппова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
14 | Василий Филиппов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
15 | Евдокия Филиппова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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