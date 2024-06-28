Филипп Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Филипп Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин/вдовец
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 7
01 | Филипп Васильев: 67 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Исак Филиппов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Илларион Филиппов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Филиппов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Мавра Иванова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Татьяна Исакова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Анна Иванкова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Ксения Исакова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Марфа Исакова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Анна Никифорова: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Александра Филиппова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Марья Филиппова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
13 | Надежда Филиппова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
14 | Василий Филиппов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
15 | Евдокия Филиппова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.