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Алексей Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Алексей Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын сына сына [6]
Номер семьи
6
Номер в семье
9
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 6
01 | Агафья Карпова: 68 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Миронов: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Тимофей Миронов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Емельян Миронов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Акулина Петрова: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Пётр Иванов: 28 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Марфа Иванова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Евдокия Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [6]
09 | Алексей Петров: 3 года | сын крестьянский - сын сына сына [6]
10 | Марья Петрова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына сына [6]
11 | Анна Акимова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Марья Тимофеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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