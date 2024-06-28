Марфа Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Марфа Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- дочь сына [2]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1062об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 6
01 | Агафья Карпова: 68 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Миронов: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Тимофей Миронов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Емельян Миронов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Акулина Петрова: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Пётр Иванов: 28 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Марфа Иванова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Евдокия Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [6]
09 | Алексей Петров: 3 года | сын крестьянский - сын сына сына [6]
10 | Марья Петрова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына сына [6]
11 | Анна Акимова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Марья Тимофеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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