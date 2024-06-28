Иван Павлов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Павлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 5
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не были по отлучке
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1062об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 5
01 | Пётр Павлов: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Павлов: 39 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Никифор Павлов: 35 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Наталья Лаврентьева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
05 | Иван Петров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Андрей Петров: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Анастасия Петрова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Ксения Филиппова: 36 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Иван Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Емельян Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Демид Иванов: 8 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
12 | Пётр Иванов: 5 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
13 | Ефросинья Иванова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
14 | Агафья Савельева: 33 года | жена крестьянская - жена брата [3]
15 | Анна Никифорова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
16 | Яков Никифоров: 3 года | сын крестьянский - сын брата [3]
17 | Ефросинья Никифорова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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