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Матрёна Сидорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Матрёна Сидорова
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
4
Номер в семье
10
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1062об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 4
01 | Прасковья Афиногенова: 66 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Семёнов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Степан Семёнов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Адрианова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Михаил Яковлев: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Пантелей Яковлев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Абрам Яковлев: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Зиновий Яковлев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Евдокия Яковлева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Матрёна Сидорова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Павел Степанов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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