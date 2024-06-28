Зиновий Яковлев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Зиновий Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1062об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 4
01 | Прасковья Афиногенова: 66 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Семёнов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Степан Семёнов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Адрианова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Михаил Яковлев: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Пантелей Яковлев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Абрам Яковлев: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Зиновий Яковлев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Евдокия Яковлева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Матрёна Сидорова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Павел Степанов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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