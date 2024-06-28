Иван Ильин
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Ильин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1062об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 3
01 | Акулина Иванова: 75 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Ильин: 52 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анисья Матвеева: 53 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Иван Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Лукерья Иванова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Иван Иванов: 12 лет | сын крестьянский - сын сынв [2]
07 | Матрёна Мокиева: 28 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
08 | Марья Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.