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Максим Пантелеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Максим Пантелеев
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
сын дочери [3]
Номер семьи
2
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1062об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 2
01 | Алексей Назаров: 72 года | крестьянин - глава [1]
02 | Пантелей Маркеллов: 38 лет | сын крестьянский - зять, муж дочери [3]
03 | Агафья Алексеева: 38 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Маркел Пантелеев: 19 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
05 | Сергей Пантелеев: 16 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
06 | Пелагея Пантелеева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
07 | Агафья Пантелеева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
08 | Максим Пантелеев: 9 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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