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Пелагея Потапова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Пелагея Потапова
Пол
жен
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1756
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
110
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 110
01 | Иван Кузьмин: 71 год | отставной солдат - глава [1]
02 | Пелагея Потапова: 69 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Прасковья Иванова: 41 год | крестьянка/вдова - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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