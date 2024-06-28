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Анна Фёдорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Фёдорова
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1771
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
109
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 109
01 | Максим Захаров: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Кузьма Захаров: 47 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Анна Фёдорова: 54 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Илья Анисимов: 22 года | сын крестьянский - приёмыш [1]
05 | Татьяна Дмитриева: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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