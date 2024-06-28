Зиновий Афанасьев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Зиновий Афанасьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Родственная связь
- деверь, брат мужа [1]
- Номер семьи
- 108
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- отставной солдат
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 108
01 | Матрёна Сергеева: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Агафонов: 42 года | сын крестьянский - жена [1]
03 | Меланья Фёдорова: 40 лет | жена крестьянская - сын [2]
04 | Василий Андреев: 14 лет | сын крестьянский - дочь [2]
05 | Иван Андреев: 5 лет | сын крестьянский - сын [2]
06 | Татьяна Андреева: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [2]
07 | Анисья Андреева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [2]
08 | Зиновий Афанасьев: 62 года | отставной солдат - деверь, брат мужа [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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