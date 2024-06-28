Меланья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеланья Фёдорова

Меланья Фёдорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Меланья Фёдорова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
108
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 108
01 | Матрёна Сергеева: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Агафонов: 42 года | сын крестьянский - жена [1]
03 | Меланья Фёдорова: 40 лет | жена крестьянская - сын [2]
04 | Василий Андреев: 14 лет | сын крестьянский - дочь [2]
05 | Иван Андреев: 5 лет | сын крестьянский - сын [2]
06 | Татьяна Андреева: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [2]
07 | Анисья Андреева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [2]
08 | Зиновий Афанасьев: 62 года | отставной солдат - деверь, брат мужа [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close