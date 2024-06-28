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Екатерина Якимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Якимова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
107
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 107
01 | Яким Иванов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Степанида Фёдорова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Якимов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Федосья Якимова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Прасковья Якимова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Екатерина Якимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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