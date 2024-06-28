Евдокия Давыдова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Евдокия Давыдова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- жена сына [3]
- Номер семьи
- 104
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 104
01 | Иван Егоров: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Алексеева: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Григорьев: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Евдокия Давыдова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Иван Петров: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- Евдокия тоже что и Авдотья
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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