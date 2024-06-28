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Евдокия Давыдова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Давыдова
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
104
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 104
01 | Иван Егоров: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Алексеева: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Григорьев: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Евдокия Давыдова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Иван Петров: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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