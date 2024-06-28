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Василий Захаров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Захаров
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
103
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 103
01 | Василий Захаров: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Никитина: 57 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Силуян Васильев: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Федулова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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