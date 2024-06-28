Домна Якимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Домна Якимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 102
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 88
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 102
01 | Домна Якимова: 60 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Фёдор Маркеллов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Елена Ильина: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Марфа Фёдорова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Евдокия Фёдорова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Доминика
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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