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Анна Лаврентьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Лаврентьева
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
101
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 101
01 | Лаврентий Александров: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Семёнова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Лаврентьева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Наталья Лаврентьева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Евдокия Лаврентьева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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