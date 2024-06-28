Анисим Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анисим Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- сын снохи [4]
- Номер семьи
- 99
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 99
01 | Прокофий Симонов: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Домна Кузьмина: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Фёдор Прокофьев: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Иванова: 43 года | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
05 | Василий Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
06 | Пётр Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
07 | Максим Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
08 | Анисим Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
09 | Матрёна Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [4]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.