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Василий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
сын снохи [4]
Номер семьи
99
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 99
01 | Прокофий Симонов: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Домна Кузьмина: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Фёдор Прокофьев: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Иванова: 43 года | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
05 | Василий Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
06 | Пётр Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
07 | Максим Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
08 | Анисим Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
09 | Матрёна Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [4]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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