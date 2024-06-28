Ненила Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ненила Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 97
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 97
01 | Василий Семёнов: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Ненила Михайлова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Яков Васильев: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Никита Васильев: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Евдокия Иванова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Авдей Яковлев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Неонила, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Попковы
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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