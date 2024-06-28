Алексей Кузьмин
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Алексей Кузьмин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 95
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин/вдовец
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 95
01 | Алексей Кузьмин: 67 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Меланья Ларионова: 37 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена уменршего сына [1]
03 | Тимофей Афанасьев: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [2]
04 | Василий Афанасьев: 15 лет | сын крестьянский - сын снохи [2]
05 | Васса Афанасьева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [2]
06 | Симон Афанасьев: 8 лет | сын крестьянский - сын снохи [2]
07 | Иван Афанасьев: 4 года | сын крестьянский - сын снохи [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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