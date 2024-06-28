Ирина Алексеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ирина Алексеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 93
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 93
01 | Кузьма Герасимов: 71 год | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Матвеева: 57 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Алексей Кузьмин: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Алексеева: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Степанида Алексеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Прасковья Алексеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Ирина Алексеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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