Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
91
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 87
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 91
01 | Марфа Иванова: 56 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Яковлев: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евдокия Иванова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Трофим Андреев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Прасковья Андреева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Ирина Андреева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close