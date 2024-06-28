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Терентий Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Терентий Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 89
01 | Алексей Петров: 47 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Терентий Алексеев: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Сергей Алексеев: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Алексеева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Екатерина Алексеева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Ирина Алексеева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Евдокия Климова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Прохоновы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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