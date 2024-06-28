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Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
88
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 88
01 | Васса Гаврилова: 84 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Осипов: 41 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Осипов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Ефимова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Анна Иванова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Федосья Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Иван Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Анна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Анна Петрова: 65 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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