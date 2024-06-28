Анна Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анна Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Родственная связь
- жена сына [4]
- Номер семьи
- 87
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 87
01 | Алексей Архипов: 60 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Сергеева: 60 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Андрей Алексеев: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Семён Алексеев: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Евдокия Алексеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Анна Алексеева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Матрёна Андреева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Татьяна Андреева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Домна Андреева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Анна Васильева: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Варвара Семёнова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.