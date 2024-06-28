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Домна Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Домна Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
87
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 87
01 | Алексей Архипов: 60 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Сергеева: 60 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Андрей Алексеев: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Семён Алексеев: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Евдокия Алексеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Анна Алексеева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Матрёна Андреева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Татьяна Андреева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Домна Андреева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Анна Васильева: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Варвара Семёнова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Доминика
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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