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Прасковья Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
86
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 86
01 | Василий Архипов: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Алексеева: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анфим Васильев: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Васильева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Артемий Васильев: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ефим Васильев: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Акулина Васильева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Васса Павлова: 35 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
09 | Степан Егоров: 15 лет | сын крестьянский - сын снохи [8]
10 | Ирина Егорова: 14 лет | сын крестьянский - сын снохи [8]
11 | Улита Егорова: 10 лет | сын крестьянский - сын снохи [8]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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