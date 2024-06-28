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Агафья Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
84
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 84
01 | Никифор Никитин: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Семёнова: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Никифоров: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Петрова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Агафья Васильева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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