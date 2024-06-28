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Иван Александров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Александров
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 82
01 | Александр Данилов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Архипова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Александров: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Акулина Александрова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Григорий Александров: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Марья Александрова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Васса Александрова: 4 года | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Григорий Александров: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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