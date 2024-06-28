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Алексей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Алексей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
сын снохи [5]
Номер семьи
81
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 86
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 81
01 | Антон Васильев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Иванова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Антонов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Антонов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Татьяна Андреева: 49 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
06 | Лаврентий Иванов: 25 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
07 | Спиридон Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
08 | Алексей Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
09 | Иван Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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