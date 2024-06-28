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Евдокия Кириллова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Кириллова
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 80
01 | Кирилл Петров: 33 года | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Евдокия Кириллова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Пантелей Кириллов: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Григорий Кириллов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Прасковья Кириллова: 1 год | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Михаил Иванов: 75 лет | крестьянин/вдовец - свойственник [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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