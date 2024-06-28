Марина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Трофимова

Марина Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Марина Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
свойственница [1]
Номер семьи
79
Номер в семье
10
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 79
01 | Ефим Данилов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Илларионова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Ефимов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Евдоким Ефимов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ефросинья Ефимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Тимофей Ефимов: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Марфа Васильева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Анастасия Васильева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Марина Трофимова: 45 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
11 | Егор Родионов: 17 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
12 | Семён Родионов: 13 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
13 | Прокофий Родионов: 11 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
14 | Васса Родионова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь свойственницы [10]
Комментарий наборщика
родственная связь с главой семьи Ефимом Даниловым не установлена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close