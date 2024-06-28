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Анастасия Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
79
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 79
01 | Ефим Данилов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Илларионова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Ефимов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Евдоким Ефимов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ефросинья Ефимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Тимофей Ефимов: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Марфа Васильева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Анастасия Васильева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Марина Трофимова: 45 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
11 | Егор Родионов: 17 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
12 | Семён Родионов: 13 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
13 | Прокофий Родионов: 11 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
14 | Васса Родионова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь свойственницы [10]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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