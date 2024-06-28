Тимофей Ефимов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Тимофей Ефимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 79
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 79
01 | Ефим Данилов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Илларионова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Ефимов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Евдоким Ефимов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ефросинья Ефимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Тимофей Ефимов: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Марфа Васильева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Анастасия Васильева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Марина Трофимова: 45 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
11 | Егор Родионов: 17 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
12 | Семён Родионов: 13 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
13 | Прокофий Родионов: 11 лет | сын крестьянский - сын свойственницы [10]
14 | Васса Родионова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь свойственницы [10]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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