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Осип Матвеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Осип Матвеев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
77
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 77
01 | Матвей Корнилов: 40 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Васса Климова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ульяна Матвеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Тихон Матвеев: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Маргарита Матвеева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Мавра Матвеева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Пётр Матвеев: 6 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Осип Матвеев: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
09 | Ефимия Матвеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Иосиф
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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