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Пётр Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Пётр Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 75
01 | Кузьма Данилов: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Иванова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Маркел Кузьмин: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Пётр Кузьмин: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прокофий Кузьмин: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ирина Данилова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Пантелей Маркеллов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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