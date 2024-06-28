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Евдокия Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
74
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 74
01 | Ульяна Иванова: 71 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Фролов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Фролова: 31 год | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Евдокия Трофимова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Анастасия Васильева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Агриппина Васильева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
Комментарий наборщика
Евдокия тоже что и Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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