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Анисья Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анисья Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
73
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 73
01 | Никита Михайлов: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Евдокимова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никита Никитин: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Никитин: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Евдокия Никитина: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Акулина Андреева: 31 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Анисья Никитина: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Меланья Никитина: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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