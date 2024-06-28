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Степанида Данилова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степанида Данилова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
71
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 71
01 | Данила Спиридонов: 41 год | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Спиридонова: 30 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Анна Афанасьева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Василий Данилов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Степанида Данилова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Григорий Данилов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Ефим Данилов: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефанида, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Дудкины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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