Василий Данилов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Василий Данилов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 71
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 85
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 71
01 | Данила Спиридонов: 41 год | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Спиридонова: 30 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Анна Афанасьева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Василий Данилов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Степанида Данилова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Григорий Данилов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Ефим Данилов: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Дудкины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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