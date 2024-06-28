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Ефим Фёдоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефим Фёдоров
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
70
Номер в семье
10
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1825
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 70
01 | Марья Самсонова: 61 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Иванов: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Фёдор Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Екатерина Фёдорова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Семён Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Евдокия Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Дарья Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Сергей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Анна Дмитриева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
10 | Ефим Фёдоров: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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