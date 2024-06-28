Дарья Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Дарья Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- дочь сына [2]
- Номер семьи
- 70
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 70
01 | Марья Самсонова: 61 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Иванов: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Фёдор Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Екатерина Фёдорова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Семён Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Евдокия Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Дарья Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Сергей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Анна Дмитриева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
10 | Ефим Фёдоров: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.