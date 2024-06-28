Яков Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Яков Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 69
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.180, лист: 84об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 69
01 | Татьяна Кузьмина: 55 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Максимов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Моисей Максимов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Максимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Пелагея Максимова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Ксения Иванова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Яков Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Татьяна Лаврентьева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Феоктист Моисеев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Прохоновы
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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